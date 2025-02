Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Nicht um den Schaden gekümmert

Etwa 10.000 Euro Schaden entstanden durch einen Unfall am Sonntag oder Montag in Süßen.

Ulm (ots)

Der schwarze VW Arteon parkte von 18.30 Uhr bis 7.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Bühlstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr an dem geparkten Auto vorbei und streifte es auf der gesamten Länge der Fahrerseite. Die wurde zerkratzt und eingedellt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Ermittler fanden an der Unfallstelle zurückgelassene Teile des flüchtigen Fahrzeuges. Die geben der Polizei erste Hinweise auf das flüchtige Auto. Es soll sich um einen Peugeot 207, Farbe schwarz, Baujahr 2007 bis 2013 handeln. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und Fahrer nimmt die Polizei Eislingen unter der Tel. 07161/8510 entgegen. Am VW blieb ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro zurück.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

++++0265625

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell