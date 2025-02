Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Hochwertige Parfüms gestohlen

Am Samstag konnte ein Ladendieb in Ulm ertappt werden.

Ulm (ots)

Der 37-Jährige befand sich in einem Geschäft in der Hirschstraße. Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann und sah wie dieser zwei Parfüms in seine Taschen steckte. Als der Mann das Geschäft verlassen wollte, wurde dieser vom Ladendetektiv aufgehalten. In seinen Taschen hatte er noch die beiden Parfümflaschen im Wert von über 400 Euro.

