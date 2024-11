Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Personen nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Teterow (ots)

Am Dienstagnachmittag des 12.11.2024 kam es gegen 16:45 Uhr kurz vor einer Baustelle auf der B104 zwischen Niendorf und Neu Panstorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem abgestellten Auflieger und einem PKW Audi A4. Bei dem Unfall wurden sowohl der 40-jährige Fahrer als auch der 26-jährige Beifahrer des Audi schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Nach ersten Aussagen der Geschädigten und der Auswertung der vor Ort gesammelten Spuren stellte der 37-jährige Fahrer des LKW zuvor seinen Auflieger unmittelbar vor einer Baustelle ab. Jedoch wurde dieser Auflieger nicht ausreichend kenntlich gemacht. Weiterhin bedeckte der Auflieger aufgrund seiner Größe die Warnbaken und die Durchfahrtsverbotskennzeichen. Der Fahrer des Audi sah den Auflieger zu spät und traf diesen mit der rechten Fahrzeugfront, so dass die Beifahrerseite des PKW unter dem Auflieger zu stehen kam, nachdem der Auflieger circa 6m geschoben wurde. Die Insassen des PKW wurden mit schweren Verletzungen durch Rettungswagenbesatzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Ein Sachverständiger der DEKRA war vor Ort und untersuchte die Unfallstelle. Durch die Polizei wird der Gesamtsachschaden auf ca. 30.000 EUR geschätzt. Die aufwändige Bergung des PKW und des Aufliegers dauerte bis in die späten Abendstunden an. Ein Strafverfahren gegen den Verantwortlichen des Aufliegers wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Robert Grube Polizeikommissar Polizeirevier Teterow

