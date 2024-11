Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: A24-Vollsperrung nach Brand eines Elektrofahrzeuges

Wittenburg / Stolpe (ots)

Bei einem Brand eines Elektrofahrzeuges heute Vormittag auf der A24 musste die Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Wittenburg und Hagenow vollgesperrt werden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge geriet ein Hybridfahrzeug gegen 09:40 Uhr aufgrund eines technischen Defektes auf der Standspur in Brand. Zuvor konnte sich der 50-jährige Autofahrer in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Aufgrund der umfangreichen Lösch- und Bergungsmaßnahmen mussten beide Fahrspuren in Richtung Berlin gesperrt werden. Dabei flammte die Batteriebox des Fahrzeuges immer wieder auf, sodass das gesamte Fahrzeug in einem Spezialcontainer geborgen und anschließend mit Wasser geflutet werden musste. Die Schäden am Fahrzeug und am Straßenbelag werden auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Nachdem die Fahrspuren durch eine Spezialfirma gereinigt wurden, konnte die Fahrtrichtung Berlin nach circa 2,5 Stunden wieder freigegeben werden.

