POL-HRO: Polizei ermittelt wegen Verdachts der Trunkenheit am Steuer

Plau am See (ots) - Aufgrund mehrerer Betrugsversuche in Plau am See appelliert die Polizei, nicht auf die Forderungen der Telefonbetrüger einzugehen und stattdessen die Telefonate sofort zu beenden. Am Montagabend wurden der Polizei binnen 6 Stunden bislang 15 Fälle aus Plau am See gemeldet, bei denen ausschließlich Frauen über 60 Jahre angerufen wurden. Dabei gab ...

mehr