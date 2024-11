Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei und Landkreis laden zum Seniorensicherheitstag ein

Wismar (ots)

Am 15. November findet in der Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr im Filmbüro Wismar ein Seniorensicherheitstag statt. Gemeinsam mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg lädt der Präventionsbereich der Polizei Seniorinnen und Senioren zu dieser Veranstaltung ein. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Ziel der Veranstaltung ist es, über den persönlichen Schutz, die Sicherheit des Eigentums und die Gesundheitsvorsorge zu informieren.

Die Präventionsbeamten der Polizeiinspektion Wismar informieren über spezielle Delikte, die häufig ältere Menschen betreffen (z. B. Enkeltrick, Schockanrufe, falsche Gewinnversprechen, Haustürgeschäfte), sowie über effektive Maßnahmen zum Einbruchschutz. Auch Fragen zu anderen polizeilichen Themen können vor Ort beantwortet werden.

Sicheres Verhalten im Straßenverkehr ist in jedem Alter wichtig. Die Verkehrswacht Wismar bietet hierzu Mobilitätsschulungen an, darunter einen Rollatorparcours. Weitere Partner des Aktionstages bieten Gesundheitschecks an, wie zum Beispiel Hörtests.

Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an alle Seniorinnen und Senioren der Hansestadt Wismar und des Landkreises Nordwestmecklenburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell