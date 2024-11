Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Täter stiehlt Einnahmen aus Supermarktkasse

Neustadt-Glewe (ots)

Nach einem Aufbruch einer Supermarktkasse Montagabend in Neustadt-Glewe konnte der unbekannte männliche Täter mit Einnahmen im unteren vierstelligen Bereich fliehen. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Nach Zeugenaussagen befanden sich nur noch wenige Kunden im Supermarkt in der Laascher Straße, als eine Kassiererin gegen 19:10 Uhr einen Mann an der unbesetzten Kasse bemerkte. Der Täter habe die Kasse gewaltsam geöffnet und ergriff daraufhin mit den Einnahmen die Flucht zu Fuß in Richtung Klein Laasch.

Zeugen schätzten das Alter des Täters auf etwa 35 Jahre. Er soll circa 180cm groß sein, ein schwarzes Basecap und eine waldgrüne Winterjacke ohne Muster getragen haben. Neben einem bräunlichen 3-Tage-Bart soll seine Figur unauffällig gewesen sein. Hinweise zur Person oder zur Tat nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874-4110) entgegen, die wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

