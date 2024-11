POL-HRO: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Neustadt-Glewe (ots) - Nach einem Aufbruch einer Supermarktkasse Montagabend in Neustadt-Glewe konnte der unbekannte männliche Täter mit Einnahmen im unteren vierstelligen Bereich fliehen. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Nach Zeugenaussagen befanden sich nur noch wenige Kunden im Supermarkt in der Laascher Straße, als eine Kassiererin gegen 19:10 Uhr einen Mann an der unbesetzten Kasse bemerkte. Der Täter habe die ...

