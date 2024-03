Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Wittich-Mitte

Wittlich (ots)

Am 20.03.2024 ereignete sich gegen 17:30 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der B49 an der Autobahnanschlussstelle Wittlich-Mitte. Hierbei entstand aufgrund des heftigen Zusammenstoßes zweier Fahrzeuge ein erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Zudem war der Verkehrsfluss kurzzeitig beeinträchtigt. Glücklicherweise kam es bei dem Unfall nur zu leichten Verletzungen bei den Unfallbeteiligten. Im Einsatz befanden sich zwei Rettungswagen, die Autobahnmeisterei, sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Wittlich.

