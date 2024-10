Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Sachbeschädigung an Schule + Einbruch in Handyladen + Kollision mit Kind

Friedberg (ots)

Bad Nauheim- Rödgen: Sachbeschädigung an Schule

Zeugen berichteten der Polizei, dass am Freitag, 4. Oktober, drei unbekannte Jugendliche mit Steinen und Kastanien die Sporthallenfenster der Schule in der Wettertalstraße beschädigten. Gegen 11.05 Uhr versuchten sie zudem wohl vergeblich, die Tür zur Sporthalle aufzuhebeln. Die drei Jungs sind alle zwischen 12 und 14 Jahre alt und hellhäutig. Sie sprachen akzentfrei Deutsch, einer von ihnen ist blond, hat einen Pagenschnitt und war dunkel gekleidet. Ein anderer war etwa 170cm groß, zur dritten Person liegen keine weiteren Beschreibungen vor. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Friedberg sucht Zeugen: Wem sind die drei Personen aufgefallen? Wer kann die Beschreibungen ergänzen oder Angaben zur Identität machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Friedberg: Einbruch in Handyladen

Mit Diebesgut im Wert von etwa 15.000 Euro machten sich drei Diebe am Montagmorgen aus dem Staub. Gegen 1.50 Uhr schlugen sie eine Scheibe des Mobilfunkladens in der Kaiserstraße ein und gelangten so in das Geschäft. Mit den entwendeten Handys entfernten sie sich zunächst zu Fuß, bevor sie in einen weißen, alten Kastenwagen mit unbekanntem Kennzeichen stiegen und über die Bismarckstraße ohne eingeschaltetes Licht davonfuhren. Bei den Tätern handelt es sich um drei schwarz gekleidete Männer, wobei zwei von ihnen vermutlich Handschuhe trugen. Einer von ihnen ist etwa 170cm groß mit kräftiger Statur, ein anderer ist etwa 190cm groß und schmal gebaut, der dritte ist 160 bis 165cm groß und ebenfalls eher schmal. Die Polizei in Friedberg sucht Zeugen: Wer hat die Personen oder das genutzte Fahrzeug gesehen? Wer kann die Angaben ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Butzbach: Kollision mit Kind

In der Falkensteiner Straße wich am Samstag, 28. September, der Fahrer eines weißen Kia einem PKW aus. Der unbekannte Fahrer des entgegenkommenden PKW war gegen 11 Uhr offenbar in die enge Straße gefahren, obwohl er vor sich rechts parkende Fahrzeuge hatte und der Kia bereits entgegenkam. Beim Ausweichen fuhr der 36-jährige Butzbacher den Kia nach rechts auf den Gehweg, wobei er wohl ein fünfjähriges Kind auf dem Fahrrad übersah. Durch die Kollision erlitt der Junge aus Butzbach leichte Verletzungen und kam für Untersuchungen ins Krankenhaus. An seinem grünen Fahrrad entstand ein etwa 50 Euro hoher Schaden, der PKW blieb unbeschädigt. Zu einer Berührung mit den anderen PKW kam es nicht, der Fahrer setzte seine Fahrt fort. Die Polizei in Butzbach sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum anderen PKW beziehungsweise Fahrer machen können (Telefonnummer 06033/7043-4011).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

