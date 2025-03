Polizei Aachen

POL-AC: Reifen an mehreren Pkw zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Eschweiler (ots)

In der vergangenen Nacht (26.03.2025) wurden die Reifen mehrerer Pkw in Eschweiler zerstochen. Die Tatorte befinden sich in der Karl-Arnold-Straße, der Gasthausstraße und der Breslauer Straße. Bislang sind der Polizei vier Taten bekannt geworden. Die Tatzeit liegt zwischen 00.00 und 00.15 Uhr. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich hatten oder Hinweise auf den Täter abgeben können, sich zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0241/9577-33301 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden. (am)

