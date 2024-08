LPI-EF: Irrtum führt zu Verkehrsunfall

Witterda (ots) - In der Nacht vom 22.08.2024, 19:00 Uhr bis 23.08.2024, 08:00 Uhr wurde in Witterda ein Motorrad entwendet. Die 49-Jährigen Halterin musste feststellen, dass ihr Motorrad der Marke Yamaha aus dem Carport entwendet wurde.Darüber hinaus wurde ihr daneben abgestellter PKW durch den Dieb beschädigt. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, dass in Walschleben in der selben Nacht gegen 03:30 Uhr, ein ...

