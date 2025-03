Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbrüche

Reutlingen (ots)

Einbruch

Beim Einbruch in einen Einkaufsmarkt in der August-Lämmle-Straße ist ein Krimineller am Sonntag unerkannt entkommen. Kurz vor zwei Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem der Täter über die Gebäuderückseite in den Markt eingedrungen war. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Der am Gebäude entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Spezialisten der Kriminalpolizei übernahmen die Spurensicherung vor Ort.

Reutlingen (RT): In parkende Autos gefahren

Sachschaden in Höhe von knapp 40.000 Euro und eine schwerverletzte Fahrzeugführerin sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen in Oferdingen. Nach ersten Feststellungen fuhr eine 87-jährige Opelfahrerin gegen elf Uhr rückwärts aus einem Grundstück in der Pliezhäuser Straße aus und verwechselte dabei die Pedale von Gas und Bremse. Der Opel kollidierte mit zwei auf dem gegenüberliegenden Grundstück geparkten Pkw der Marke Peugeot. Die Unfallverursacherin wurde schwerverletzt in ein Klinikum verbracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Kirchheim unter Teck (ES): Einbruch in Internetcafe

Auf mehrere gebrauchte Smartphones hatten es unbekannte Einbrecher am Sonntagmorgen in Kirchheim abgesehen. Die Täter schlugen gegen 03.30 Uhr die Schaufensterscheibe eines Internetcafes am Rande der Fußgängerzone ein und entwendeten mehrere Mobiltelefone. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Die Höhe des Diebesguts konnte noch nicht beziffert werden, der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 600 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rottenburg (TÜ): Ohne Führerschein unterwegs und unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Samstagabend im Stadtteil Seebronn einen Verkehrsunfall mit einem Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursacht. Der 26-Jährige war mit seinem VW Golf gegen 22.48 Uhr auf der Roseckstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs, als er mit einem Kabelverzweiger am rechten Straßenrand kollidierte und anschließend in den Graben rutschte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand und nicht in der Lage war, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen. Der beschädigte Pkw wurde aus dem Graben geborgen. Da der Unfallverursacher vor Ort kein Führerschein vorweisen konnte, erwartet ihn nun zusätzlich eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Dettenhausen (TÜ): Betrunken davongefahren

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Dettenhausen entstanden. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 00.00 Uhr mit seinem Opel Corsa im Schwarzer-Hau-Weg zunächst gegen einen geparkten Ford Mondeo sowie gegen eine nahegelegene Mauer und ergriff danach die Flucht. Ein Zeuge, der durch einen Knall auf den Verkehrsunfall aufmerksam geworden war, verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Tübingen konnten im Nahbereich das Unfallfahrzeug sowie den Verursacher des Unfalls feststellen. Der 18-jährige Fahrer stand unter alkoholischer Beeinflussung, bei einem Test wurde ein vorläufiger Wert von über zwei Promille gemessen. Der 18-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Die beiden beschädigten Pkw waren noch fahrbereit, Verletzte waren nicht zu verzeichnen.

Mössingen (TÜ): Einbruch in Wohngebäude

Zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Samstagmorgen, acht Uhr ist ein Einbrecher über ein Baugerüst geklettert und in ein Einfamilienhaus in Mössingen eingestiegen. Aus dem Gebäude wurden verschiedene Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell