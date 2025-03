POL-RT: Polizeieinsatz in Kirchheim/Teck

Reutlingen (ots) - Nach ersten Erkenntnissen fünf Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 500.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen in der Alleenstraße. Ein 60-Jähriger befuhr gegen 8.40 Uhr mit einem Linienbus der Marke MAN die Alleenstraße in Richtung Plochinger Straße. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge ...

