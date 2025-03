Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kirchheim (ES): Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden nach Busunfall

Reutlingen (ots)

Nach ersten Erkenntnissen fünf Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 500.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen in der Alleenstraße. Ein 60-Jähriger befuhr gegen 8.40 Uhr mit einem Linienbus der Marke MAN die Alleenstraße in Richtung Plochinger Straße. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge überfuhr er offenbar infolge eines Sekundenschlafs eine Rot zeigende Ampel im Bereich der Straßenteilung und prallte anschließend gegen die Hauswände zweier Gebäude auf der rechten Seite und gegen das Heck eines zwischen den Häusern geparkten VW. Dabei wurden auch eine Straßenlaterne umgeworfen sowie die Fensterscheibe eines in einem der Häuser befindlichen Cafés beschädigt. Dadurch wurde eine darin aufhältige Personen leicht verletzt. Auch der Busfahrer sowie zwei Kinder und ein erwachsender Fahrgast aus dem mit insgesamt zehn Personen besetzten Bus erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund des Trümmerfelds und auslaufender Betriebsmittel waren auch die Feuerwehr sowie der Bauhof mit einer Kehrmaschine zur Unfallstelle ausgerückt. Zur Überprüfung der Statik eines der betroffenen Gebäude waren auch das Technische Hilfswerk, Statiker sowie Vertreter der Stadt vor Ort. Bis zum Abschluss der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Alleenstraße gesperrt werden. (rd)

