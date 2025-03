Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall ohne Führerschein; Pannenfahrzeug; Einbrüche verhindert; Brand auf Herd; Verkehrsunfälle; Außergewöhnlicher Ladendiebstahl; Brand von Zweifamilienhaus; Einbruch; Diebstahl aus Automat

Ohne Führerschein unterwegs und Unfall verursacht

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Peter-Rosegger-Straße hat sich ein Pkw-Lenker leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 18.15 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit einem Seat Leon die Peter-Rosegger-Straße in Richtung Alteburgstraße und wollte nach rechts in eine Tankstelle einbiegen. Hierzu musste er verkehrsbedingt mit seinem Fahrzeug anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 31-Jähriger mit seinem Ford Focus zu spät und fuhr auf das Heck des Seat auf. Der 37-jährige Seat-Lenker wurde dabei leicht verletzt, eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Der 31-jährige Unfallverursacher gab im Rahmen der Unfallaufnahme den Beamten gegenüber zunächst an, seinen Führerschein vergessen zu haben. Nach weiteren Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass dieser gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun zusätzlich eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (gj)

Kirchheim (ES): Pkw blockiert Bundesstraße

Ein liegengebliebenes Pannenfahrzeug hat am Donnerstagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der B465 / B297 zwischen Kirchheim und Dettingen/Teck geführt. Am Fiat eines 35-Jährigen war kurz nach 17 Uhr ein Defekt aufgetreten, woraufhin sein Wagen auf der Bundesstraße liegenblieb. Der nicht mehr fahrbereite Pkw blockierte infolgedessen den kompletten linken Fahrstreifen. Aufgrund der gefährlichen Situation für das zu diesem Zeitpunkt bestehende hohe Verkehrsaufkommen wurde das Pannenfahrzeug durch Beamte des Polizeireviers Kirchheim bis zur Bergung durch einen Abschlepper abgesichert. Nach rund 45 Minuten konnte die Gefahr beseitigt werden. (gj)

Ostfildern (ES): Einbrecher durch Zeugen gestört

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Donnerstagabend einen Einbruch verhindert. Der Mann war mit seinem Hund in der Reußensteinstraße am Ortsrand von Ruit unterwegs. Kurz vor 19.30 Uhr konnte er beobachten, wie zwei Männer sich auf einem Balkon im 1. Obergeschoss an der Balkontür eines Wohnhauses zu schaffen machten. Nachdem der Zeuge die Täter angesprochen hatte, waren diese heruntergeklettert und über die angrenzenden Felder geflüchtet. Im Anschluss wurde erst die Polizei verständigt. Eine Fahndung verlief negativ. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Unbekannten die Balkontür bereits gewaltsam aufgebrochen hatten, aber noch nicht ins Gebäude eingedrungen waren. Über die Einbrecher ist lediglich bekannt, dass sie dunkel bekleidet waren. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Brand auf Herd

In die Straße Am Kronenhof sind die Einsatzkräfte am Freitagmorgen, gegen 7.50 Uhr, ausgerückt. Zuvor war der Rettungsleitstelle ein dortiger Küchenbrand gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, waren wohl durch eine versehentlich eingeschaltete Herdplatte darauf befindliche Gegenstände in Brand geraten, die vom Bewohner jedoch eigenständig gelöscht werden konnten. Auch eine Belüftung durch die Feuerwehr war nicht notwendig. Der Sachschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Ostfildern (ES): Verletzte bei Verkehrsunfall in Ruit

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten ist es am Donnerstagmorgen in Ruit gekommen. Gegen 8.20 Uhr war ein 58 Jahre alter Mann mit einem MAN-Laster auf der Verlängerung des Stockhäuser Wegs unterwegs. An der Kreuzung mit der Straße Rossert kollidierte er mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Peugeot eines 51-Jährigen. Dabei verletzten sich der Pkw-Lenker sowie seine zwei Mitfahrer im Alter von 54 und 42 Jahren ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Vom Rettungsdienst wurden die Männer zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf circa 30.000 Euro belaufen. Sie wurden abgeschleppt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zeugen zu Ladendiebstahl gesucht

Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen sucht Zeugen zu einem außergewöhnlichen Ladendiebstahl am Donnerstagnachmittag in Stetten. Gegen 15.45 Uhr entwendeten drei noch unbekannte Täter in einem Discounter in der Straße Höfer Äcker unter Zuhilfenahme eines Einkaufswagens Waren im Wert von rund 1.000 Euro. Beim Verlassen des Marktes konnte das Trio durch Angestellte jedoch zurückgehalten werden. Daraufhin flüchteten die Täter ohne das Diebesgut in einem Pkw. Personen, die die Tat beobachtet haben und insbesondere ein noch unbekannter Zeuge, der sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernt hatte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/90377-0 zu melden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Nach Kollision ins Krankenhaus gebracht

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache hat sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 14.20 Uhr war ein 27-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter auf der Maybachstraße in Richtung Max-Lang-Straße unterwegs und scherte nach links aus, um eine Fahrzeugschlange zu überholen, die vor der Rot zeigenden Ampel wartete. Ersten Erkenntnissen nach infolge gesundheitlicher Probleme lenkte der Mann plötzlich nach rechts, worauf es zur Kollision mit dem in der Fahrzeugschlange wartenden VW Golf eines 50 Jahre alten Mannes kam. Der hinzugerufene Rettungsdienst kümmerte sich in der Folge um den 27-Jährigen und brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Sprinter sowie der VW, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 15.000 Euro summieren dürfte, mussten abgeschleppt werden. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens an der Unfallstelle war eine Regelung durch die Polizei erforderlich. (mr)

Frickenhausen (ES): Kollision mit drei Beteiligten

Eine verletzte Person, drei beteiligte Fahrzeuge und ein Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 17.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in Linsenhofen. Ein 21 Jahre alter VW Polo-Lenker bog gegen 15.15 Uhr von der Theodor-Heuss-Straße nach links in die Weinbergstraße ab, worauf der VW mit dem entgegenkommenden Skoda einer 54-Jährigen kollidierte. Anschließend stieß der Kleinwagen in der Weinbergstraße noch mit einem Fiat zusammen, der von einem Mann im Alter von 52 Jahren gelenkt wurde. Dieser verletzte sich beim Unfall ersten Erkenntnissen zufolge leicht und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Zum Abstreuen der mit Betriebsflüssigkeiten verunreinigten Straße war auch die Feuerwehr vor Ort. (mr)

Esslingen (ES): Brand eines Zweifamilienhauses

Zum Brand eines Wohnhauses sind die Einsatzkräfte am Donnerstagabend in den Kimmichsweilerweg ausgerückt. Kurz nach 18 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Esslingen eine große, schwarze Rauchwolke über dem Stadtteil Oberhof bemerkt und sofort die Rettungskette in Gang gesetzt. Zeitgleich gingen mehrere Notrufe bei den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Hausbewohner das Zweifamilienhaus bereits verlassen. Die Dachterrasse und der Dachstuhl standen bereits lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr, die mit 19 Fahrzeugen und 80 Feuerwehrleuten im Einsatz war, begann sofort mit den Löscharbeiten, die sich bis etwa 22 Uhr hinzogen. Durch den raschen und professionellen Einsatz der Feuerwehr gelang es zwar, eine weitere Ausbreitung der Flammen auf das Gebäude zu verhindern, dennoch dürfte das Haus nach derzeitigem Stand nicht mehr bewohnbar sein. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen und sieben Rettungskräften angefahren war, nicht eingesetzt werden musste. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge im siebenstelligen Bereich bewegen. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, die möglicherweise auf einen Zusammenhang mit am gleichen Tag stattgefundenen Bitumenarbeiten auf der mit einer Photovoltaikanlage ausgestatten Dachterrasse hindeuten könnten. (cw)

Kusterdingen (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Heusteigstraße ist am Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 16 Uhr und 21.15 Uhr verschaffte sich der Unbekannte nach derzeitigem Kenntnisstand über eine aufgehebelte Tür Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Daraus entwendete er wie bislang bekannt mehrere Armbanduhren. Der Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt ermittelt. (rd)

Albstadt (ZAK): Snacks aus Automaten entwendet

Eine bislang unbekannte Anzahl an Snacks ist in der Nacht zum Donnerstag aus einem Automaten in der Tailfinger Ludwigstraße entwendet worden. In der Zeit von 20 Uhr bis sechs Uhr rüttelten bislang unbekannte Täter so stark an dem Snackautomaten, dass ein Teil des Inhalts in die Ablage fiel und von den Unbekannten mitgenommen werden konnte. An dem Automaten entstand durch das brachiale Vorgehen ein Schaden in Höhe von zirka 500 Euro. Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Balingen-Engstlatt (ZAK): Einbrecher gestört (Zeugenaufruf)

Gestört wurde ein Krimineller, der am frühen Freitagmorgen in eine Firma in der Klingenbachstraße eingebrochen ist. Gegen 1.50 Uhr hatte sich der Einbrecher über einen Seiteneingang gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Offenbar bemerkte er dabei, dass sich noch Mitarbeiter im Haus aufhielten, woraufhin er nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Beute flüchtete. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Der Einbrecher wird als männlich beschrieben. Er war mit Turnschuhen, schwarzen Handschuhen, einem Kapuzenpullover sowie einer Jogginghose bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden. (mh)

Hechingen (ZAK): Kollision zwischen Pkw und Radfahrer (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am vergangenen Dienstagnachmittag (11.03.2025) an der Einmündung Herrenackerstraße / Bahnhofstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Hechingen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war eine 20-Jährige gegen 16.30 Uhr mit ihrem weißen Opel Astra auf der Herrenackerstraße unterwegs und wollte in die vorfahrtsberechtigte Bahnhofstraße einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem 36 Jahre alten Fahrer eines grauen Pedelecs, der auf der Bahnhofstraße fuhr. Ein Rettungswagen brachte den mutmaßlich leicht verletzten Radler nachfolgend zur Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Derzeit liegen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, insbesondere auch dazu, aus welcher Richtung der Radfahrer auf der Bahnhofstraße unterwegs war, vor. Da die Innenstadt zum Unfallzeitpunkt von Berufsverkehr und Fußgängern stark frequentiert war und auch ein besetzter Omnibus den Einmündungsbereich zur Unfallzeit passiert haben soll, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die hierzu Angaben machen können. Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471/9880-0. (cw)

