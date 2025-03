Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versuchtes Tötungsdelikt in Ostfildern-Nellingen - Tatverdächtiger in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 11.03.2025/16.21 Uhr

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der am Montag (10.03.2025) in einer Flüchtlingsunterkunft in Ostfildern-Nellingen ein 21-Jähriger eine Schnittverletzung davongetragen hatte, ist der Kriminalpolizeidirektion Esslingen mit der Festnahme des flüchtigen 22-jährigen Tatverdächtigen ein schneller Ermittlungs- und Fahndungserfolg gelungen. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, war es zwischen einem 22-Jährigen und seinem 21 Jahre alten Mitbewohner am Montagnachmittag (10.03.2025) zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der Ältere seinem Kontrahenten mit einem Messer eine Schnittverletzung im Gesicht zugefügt haben soll. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und zur Behandlung seiner erlittenen Verletzung in eine Klinik gebracht. Diese konnte er am folgenden Tag wieder verlassen. Die Fahndung nach dem flüchtigen, namentlich bekannten Mann war zunächst erfolglos verlaufen.

Die mit Hochdruck getätigten Ermittlungen führten zeitnah auf die Spur des 22-jährigen, syrischen Staatsangehörigen, der vorübergehend untergetaucht war. Am Mittwoch (12.03.2025) konnte dieser in einer Wohnung in Ludwigshafen lokalisiert und festgenommen werden.

Der Mann wurde am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Esslingen vorgeführt, der den bereits im Vorfeld von der Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkten Haftbefehl in Vollzug setzte.

Im Anschluss wurde der 22-Jährige, gegen den wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt wird, in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell