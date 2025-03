Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: E-Scooter bei rot über Ampel; Fußgänger durch Omnibus verletzt; Von der Straße abgekommen; Seniorin in Linienbus bei Bremsung verletzt

Mit E-Scooter bei rot über Ampel

Verletzungen noch unbekannten Ausmaß hat ein 30-Jähriger am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Bantlinstraße erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann gegen sieben Uhr mit einem E-Scooter über die rot zeigende Fußgänger- und Fahrradampelanlage der Bantlinstraße. Infolgedessen prallte er mit einem über den Radweg abbiegenden, bevorrechtigten Toyota, den eine 29-Jährige fuhr, zusammen. Der verletzte E-Scooter-Fahrer wurde durch den Rettungsdienst zur Versorgung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (gj)

Metzingen (RT): Fußgänger durch Omnibus verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Gutenbergstraße ist am Mittwochmorgen ein Fußgänger leicht verletzt worden. Kurz nach sechs Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit einem Mercedes Omnibus die Gutenbergstraße von der Hexham-Allee kommend. Ohne auf den Straßenverkehr zu achten trat dort ein 54 Jahre alter Mann unvermittelt hinter einem Lkw und einem Gabelstapler auf die Fahrbahn und wurde durch den Linienbus seitlich erfasst. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fußgänger den Stapler beim Rangieren einweisen. Mit leichten Verletzungen wurde der 54-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. (gj)

Zwiefalten (RT): Von der Straße abgekommen

Eine 29 Jahre alte Frau musste nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Zwiefalter Steige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die 29-Jährige befuhr gegen 7.40 Uhr mit einem Nissan Micra die B312 von Pfronstetten herkommend in Richtung Zwiefalten. Dabei geriet der Wagen aus unbekannter Ursache ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Nissan gegen eine Regenrückhaltewand im Straßengraben und wurde daraufhin nach links abgewiesen. Im dortigen Straßengraben kam der Pkw mit ausgelösten Airbags zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte die Autofahrerin zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am Nissan, der abgeschleppt werden musste, beläuft sich auf rund 1.500 Euro. (rd)

Aichtal (ES): Seniorin in Linienbus bei Bremsung verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 75 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag erlitten. Die Frau saß gegen 9.10 Uhr als Fahrgast in einem Linienbus, der die L1185 von Nürtingen in Richtung Aichtal befuhr. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge bremste der Busfahrer dabei offenbar stark ab, sodass die Seniorin gegen den Vordersitz stieß. Sie begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Die anderen Fahrgäste blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. (rd)

