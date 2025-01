LPI-G: Reifen beschädigt

Greiz (ots) - Zeulenroda/Greiz: Vermutlich durch Feuerwerksköper wurden am gestrigen Tag (02.01.2025) mehrere Sachbeschädigungen an Fensterscheiben bekannt. In Zeulenroda beschädigten unbekannte Täter in der Schleizer Straße an der dortigen Einkaufspassage zwei Fensterscheiben durch Feuerwerkskörper (Bezugsnummer 0001021/2025). Es enstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. In Greiz zündete ein weiterer unbekannter Täter am 02.01.2025 gegen 18:50 Uhr am ...

