Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Hund ohne Maulkorb und Steuermarke; Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper; Brand; Einbruch in Hofladen; Verkehrsunfälle;

Reutlingen (ots)

Pitbull ohne Maulkorb und Steuermarke unterwegs

Gegen einen 31-Jährigen Mann ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen wegen mehrerer Verstöße in Zusammenhang mit einem Pitbull. Der Mann war am Dienstagabend, gegen 17 Uhr, in der Albstraße durch eine Polizeistreife kontrolliert worden. Hierbei führte er seinen Pitbull mit sich, eine Steuermarke konnte er für diesen jedoch nicht vorweisen. Da für den 8 Monate alten Hund neben einem Leinen- auch ein Maulkorbzwang gilt, sieht sein Halter einer entsprechenden Anzeige entgegen. Zudem erfolgt wegen der fehlenden Steuermarke ein Bericht an die Stadt Reutlingen. (gj)

Filderstadt (ES): Feuerwerkskörper vor Einkaufsmarkt gezündet

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Filderstadt, nachdem drei Männer am Mittwochabend im Eingangsbereich eines Einkaufsmarkts in der Metzinger Straße zwei Feuerwerksbatterien gezündet haben sollen. Zeugenangaben zufolge war bereits gegen 21 Uhr die erste Batterie abgefeuert worden, wodurch die Überdachung des Eingangsbereichs beschädigt wurde. Als gegen 21.45 Uhr erneut eine Batterie gezündet wurde und diese kippte, sodass das Feuerwerk auch ins Innere der Filiale gelangte, verständigte ein Mitarbeiter des Marktes die Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Vordach kann noch nicht beziffert werden. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung nach den drei Unbekannten, die geflüchtet waren, konnte ein 18-Jähriger im Bereich des Festplatzes angetroffen und kontrolliert werden. Bei seiner Befragung ergaben sich weitere Ermittlungsansätze, denen das Polizeirevier Filderstadt nun nachgeht. (rd)

Nürtingen (ES): Brand eines Baucontainers

Zum Brand in einem Baucontainer mussten am Mittwochnachmittag Feuerwehr und Polizei in die Straße Rothweilerin in Oberensingen ausrücken. Einer aufmerksamen Zeugin war Rauch aus dem zum Aufenthalt der Bauarbeiter dienenden Container aufgefallen, worauf sie gegen 16.19 Uhr einen Notruf absetzte. Als die kurz darauf eintreffende Feuerwehr den Container öffnete, schlugen den Einsatzkräften Flammen entgegen. Der Brand konnte im Anschluss rasch gelöscht werden. Ersten Erkenntnissen nach könnte ein Heizgerät samt der dazugehörigen Gasflasche brandursächlich gewesen sein. Das Polizeirevier Nürtingen hat die entsprechenden Ermittlungen hierzu aufgenommen. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 8.000 Euro. (ms)

Nürtingen (ES): Einbrecher unterwegs

In einen Hofladen in der Straße Rammert in Raidwangen ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 2.50 Uhr hebelte ein Unbekannter eine Tür des Gebäudes auf und durchwühlte im Inneren Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Deizisau (ES): Verletzte bei Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Mittwochmittag in Deizisau ereignet. Gegen 13 Uhr war eine 49 Jahre alte Taxi-Lenkerin auf der Neckarstraße in Richtung Altbach unterwegs. An der Kreuzung mit der Esslinger Straße krachte sie offenbar ungebremst ins Heck eines Opel, dessen 53-jähriger Lenker an der Rot zeigenden Ampel angehalten hatte. Bei der Kollision zogen sich die Unfallverursacherin sowie ihre 88-jährige Mitfahrerin ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. An den beiden Autos dürfte jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von schätzungsweise 50.000 Euro entstanden sein. Sie mussten abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Tübingen (TÜ): Hohen Sachschaden verursacht und davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Laufe des Mittwochs in der Hölderlinstraße zugetragen hat. In der Zeit zwischen 9.15 Uhr und 17 Uhr beschädigte der noch unbekannte Lenker eines blauen Fahrzeugs einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten weißen VW Golf auf der kompletten Fahrerseite. Allein der Blechschaden am Golf dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das gesuchte blaue Fahrzeug bzw. dessen Lenker geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Mit Mountainbike verunglückt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich ein Mountainbike-Fahrer am Mittwochnachmittag bei einem Sturz auf einem Trampelpfad in der Nähe der Tübinger Straße zugezogen. Der 42-Jährige befuhr in Begleitung eines weiteren Radlers gegen 15.30 Uhr einen parallel zur L379 verlaufenden Trail. Auf dem nassen und rutschigen Untergrund kam er jedoch von der Strecke ab und stürzte mit seinem Rad mehrere Meter den Abhang hinunter. Nach Alarmierung der Rettungskräfte konnte der Mann in dem steilen und stark bewachsenen Gelände durch die Bergrettung Pfullingen sicher geborgen und zu einem bereitstehenden Rettungswagen gebracht werden, der den Verletzten in eine Klinik fuhr. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell