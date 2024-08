POL-HRO: Verkehrssicherheitsaktion zum Schulanfang - "BREMS DICH! Schule hat begonnen!"

Lübtheen (ots) - Am 25.08.2024 kam es gegen 11:45 Uhr in der Ortschaft Lübtheen Ausbau zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem LKW. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein Motorradfahrer die L06 aus Fahrtrichtung Quassel kommend in Fahrtrichtung Lübtheen. Der LKW bog von einer Nebenstraße kommend nach links auf die L 06 in Richtung Lübtheen ab. ...

mehr