Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Tatverdächtiger in fast 46 Jahre altem Mordfall ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Die akribische und ausdauernde Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Bundespolizei FBI sowie den Staatsanwälten des US-amerikanischen Justizministeriums Department of Justice (DoJ) führte fast 46 Jahre nach der Tat zur Festnahme eines heute 66 Jahre alten des Mordes verdächtigen Mannes.

Am 11. Juni 1978 soll der damals 19-jährige in Deutschland stationierte US-Soldat eine 35 Jahre alt gewordene Frau in ihrer Wohnung mit mehr als 30 Messerstichen getötet haben. Die damaligen Ermittlungen führten nicht zur Ergreifung eines Täters.

Im Jahr 2020 nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen des Cold Cases wieder auf. Die präzise Aufarbeitung des Falles und die erneute Untersuchung zahlreicher Beweismittel erbrachte neue Erkenntnisse. Schließlich war es ein Fingerabdruck, der fast ein halbes Jahrhundert später zu einem dringenden Tatverdacht gegen den 66-jährigen US-amerikanischen Tatverdächtigen führte. Im Rahmen der engen Zusammenarbeit mit den amerikanischen Behörden, darunter das FBI Albany sowie die FBI-Außenstelle in Berlin, konnten weitere Ermittlungen, unter anderem ein DNA-Abgleich, vorgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte daraufhin einen Haftbefehl gegen den 66-jährigen Tatverdächtigen. Am 13. Februar 2024 wurde der des Mordes dringend verdächtige Mann vom United States Marshals Service, mit Unterstützung des FBI und der New York State Police, vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige befindet sich auf richterliche Anordnung in Gewahrsam in einem US-amerikanischen Gefängnis.

Die US Bundesstaatsanwaltschaft für den nördlichen Bezirk von New York und die Abteilung für Internationale Angelegenheiten betreiben das von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte Auslieferungsverfahren auf Seiten der US Behörden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell