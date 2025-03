Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle und Einbrüche

Reutlingen (ots)

Köngen (ES): Unachtsam über die Straße gerannt

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge unverletzt geblieben ist ein Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Adolf-Ehmann-Straße. Eine 36-Jährige war gegen 17.05 Uhr mit ihrem Ford B-Max auf der Adolf-Ehmann-Straße in Richtung Denkendorfer Straße unterwegs, als auf Höhe des Tulpenwegs unvermittelt das achtjährige Kind auf die Fahrbahn rannte, mit dem Jackenärmel am Seitenspiegel des Wagens hängen blieb und stürzte. Das Mädchen wurde nachfolgend von den Sanitätern eines hinzugerufenen Rettungswagens untersucht und konnte anschließend mit einem Erziehungsberechtigten nach Hause entlassen werden. (cw)

Nürtingen (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Seilerstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 20.30 Uhr und 8.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Zugangstür Zutritt in die Firma, wo er verschiedene Räumlichkeiten nach Stehlenswertem durchsuchte. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Hechingen (ZAK): Fußgängerbrücke touchiert und Fußgängerin verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 55 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Zollernstraße erlitten. Ein 53-Jähriger war gegen 07.45 Uhr mit seinem Lkw auf der Zollernstraße unterwegs und wollte nach links in die Oelser Straße abbiegen. Bei dem Abbiegevorgang schwenkte das Heck des Fahrzeugs aus, touchierte mit dem Rücklicht einen dort provisorisch aufgestellten Fußgängerüberweg aus Metall am Geländer und riss diesen um. Dabei stürzte die Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt die Brücke passierte, wobei sie leicht verletzt wurde. Die Frau konnte nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt aufsuchen, sodass ein Rettungswagen nicht benötigt wurde (mh)

Bisingen (ZAK): In Vereinsheim eingebrochen

Über ein gewaltsam geöffnetes Küchenfenster ist in der Zeit von Dienstag, zehn Uhr, bis Donnerstag, 15 Uhr, in ein Vereinsheim in der Bahnhofstraße in Bisingen eingebrochen worden. Ersten Erkenntnissen nach musste der Einbrecher ohne Diebesgut von dannen ziehen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 200 Euro. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell