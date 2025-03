POL-RT: Bekannten mit Messer bedroht; Verkehrsunfälle; Einbruch

Polizeipräsidium Reutlingen

Frickenhausen (ES): Bekanntem mit Messer gedroht und Geld gefordert (Zeugenaufruf)

Gegen einen 22-Jährigen ermittelt die Polizei nach einem Vorfall, der sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Donnerstagnachmittag am Bahnhof in Frickenhausen ereignet hat. Kurz vor 15.30 Uhr soll ein 22-Jähriger von einem 21 Jahre alten Bekannten Geld gefordert und ihm mit einem Messer gedroht haben. Zu einer Übergabe des geforderten Geldes kam es nicht. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (mr)

Owen (ES): Mit Pkw überschlagen und verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der K1243 ist eine 49-Jährige leicht verletzt worden. Die Frau war kurz nach 13 Uhr mit ihrem Fiat 500 auf der Kreisstraße von Nürtingen in Richtung Owen unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw nach rechts in das Straßenbankett geriet. Beim Gegenlenken kam das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und hierbei in eine Schleuderbewegung. Im weiteren Verlauf fuhr die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich ihr Wagen in der angrenzenden Wiese überschlug und dort zum Stillstand kam. Die 49-Jährige wurde an der Unfallstelle erstversorgt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An ihrem Pkw dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro entstanden sein. Der Fiat musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Messestand eingebrochen

Ein Stand auf der Landesmesse ist von Donnerstag auf Freitag zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der Unbekannte drang in der Zeit von 19 Uhr bis acht Uhr auf den Bereich des Messestandes vor und brach gewaltsam einen dazugehörigen Raum auf. Aus diesem stahl der Kriminelle zwei hochwertige Industriesauger im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Flughafen hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. (gj)

Hechingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Freitagmorgen an der Einmündung Bierweg / Neustraße ereignet hat. Gegen 9.20 Uhr wollte eine 37-Jährige mit ihrem VW vom Bierweg herkommend auf die Neustraße einfahren. Dabei verlor sie Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen einen großen Stein, der neben der Fahrbahn am Straßenrand lag, wobei die Ölwanne des Fahrzeuges aufriss. Die Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem VW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstanden sein. Der Pkw wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Fahrbahn musste im Anschluss von der Feuerwehr gereinigt werden. (mh)

