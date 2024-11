POL-KA: (KA) Karlsruhe - 92-Jähriger mit "Schockanruf" getäuscht - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Samstag in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Habichtstraße in Waghäusel-Wiesental eingedrungen. Auf ihrem Beutezug nahmen die Einbrecher Bargeld an sich. Zu einem weiteren Einbruch kam es ebenfalls am Samstag in Zeutern. Hierbei verschafften ...

mehr