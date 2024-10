POL-PDNR: PKW kollidiert mit Hauswand

57580 Elben Lindenstraße (ots) - In der Nacht vom 11. auf den 12.10.2024 kam es in der Lindenstraße in Elben zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen PKW. Unbekannte Täter öffneten die Tür des Fahrzeugs und entwendeten das in der Mittelkonsole liegende Portmonee der Geschädigten. Am Mittag fanden es Nachbarn wenige hundert Meter vom Tatort entfernt am Wegesrand. Die Bankkarten und das Geld fehlten. In den ...

