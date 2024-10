Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Windhagen (ots)

Am Sonntag, 13.10.2024 zwischen 02:00 - 14:00 Uhr wurde in der Oberwindhagener Straße in Windhagen ein grüner Toyota Corolla durch unbekannte Täter erheblich beschädigt. Es wurde die Frontscheibe zertrümmert und ein Reifen zerstochen. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

