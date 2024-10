Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Sachbeschädigungen im Bereich einer Weide

Straßenhaus / Ellingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag im Zeitraum 19:00 - 08:00 Uhr wurden im Bereich eines Verbindungsweges zwischen Straßenhaus und Ellingen mehrere Sachbeschädigungen begangen. Es kam zu Beschädigungen an der Folie einiger Silorundballen und an einem Weidezaungerät. Zudem wurden diverse Eckpfosten einer Weide herausgerissen und Eisennägel entwendet.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell