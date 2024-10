Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus unverschlossenem PKW

57580 Elben Lindenstraße (ots)

In der Nacht vom 11. auf den 12.10.2024 kam es in der Lindenstraße in Elben zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen PKW. Unbekannte Täter öffneten die Tür des Fahrzeugs und entwendeten das in der Mittelkonsole liegende Portmonee der Geschädigten. Am Mittag fanden es Nachbarn wenige hundert Meter vom Tatort entfernt am Wegesrand. Die Bankkarten und das Geld fehlten. In den letzten Wochen kam es immer wieder zu ähnlich gelagerten Fällen im Dienstgebiet. Die Polizei Betzdorf möchte daher an dieser Stelle die Fahrzeugführer sensibilisieren ihre Fahrzeuge stets abzuschließen und Wertgegenstände wie Handtaschen, Portmonees, Handys oder Laptops nicht offen liegen darin zu lassen bzw. diese am besten gleich mit aus dem Fahrzeug zu nehmen.

Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-9260

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell