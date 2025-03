Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten; Körperliche Auseinandersetzung; Unfallflucht; Exhibitionistische Handlungen; Einbruch; Rauch in Wohnhaus

Esslingen am Neckar (ES): Verkehrsunfall mit Verletzten

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von circa 22.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagabend auf der Sirnauer Brücke in Esslingen ereignet hat. Gegen 23.15 Uhr bog der 55-jährige Fahrer eines VW Passat von der Sirnauer Brücke kommend nach links auf die Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Göppingen ab und übersah hierbei eine entgegenkommende Mercedes-Benz C-Klasse, welche von einem 50-Jährigen gelenkt wurde. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Pkw. Durch den Zusammenstoß zogen sich sowohl die Beifahrerin des Unfallverursachers als auch der Fahrzeugführer des Mercedes-Benz leichte Verletzungen zu. Beide Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Filderstadt (ES): Körperliche Auseinandersetzung

Zu einem Körperverletzungsdelikt mit drei leicht verletzten Personen ist es am frühen Samstagmorgen im Stadtteil Bernhausen gekommen. Gegen 05.00 Uhr teilten Zeugen über Notruf mit, dass sich eine Schlägerei zwischen mehreren Personen vor einem Restaurant in der Karlstraße ereignete. Beim Eintreffen der Polizei konnten vor Ort zwei leicht verletzte Männer festgestellt werden, die äußerten, dass sie von einer bislang unbekannten Personengruppe angegriffen wurden. Ein weiterer Beteiligter konnte nach einem Hinweis in einer nahegelegenen Straße durch eine Streifenwagenbesatzung festgestellt werden. Auch er wies leichte Verletzungen auf, die nicht vom Rettungsdienst behandelt werden mussten. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten vor Ort entlassen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Wendlingen am Neckar (ES): Betrunken Unfall verursacht

Ein beschlagnahmter Führerschein sowie Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen gegen 0.20 Uhr ereignet hat. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem BMW 1er auf der Höhenstraße und kollidierte hierbei aus bislang ungeklärter Ursache mit einem geparkten Toyota Aygo. Während der Unfallaufnahme konnten durch die Polizeibeamten bei dem 21-Jährigen neben einem vorläufigen Atemalkoholwert von fast zwei Promille auch Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Der unverletzt gebliebene Fahrer musste in der Folge neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben.

Kirchheim unter Teck (ES): Unfallflucht

Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck ermittelt derzeit gegen ein Ehepaar, welches im Verdacht steht, am Freitagabend mehrere Verkehrsstraftaten begangen zu haben. Gegen 20 Uhr befuhr die 57-jährige Fahrerin eines Transporters zusammen mit ihrem 59 Jahre alten Ehemann die Karlsbader Straße. Beim Einparken rangierte sie zunächst rückwärts gegen ein Gartentor eines angrenzenden Grundstücks, wodurch ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro entstand. Anschließend stieg sie aus und verließ die Unfallstelle ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Nach Zeugenangaben setzte sich daraufhin der Ehemann ans Steuer und parkte das Fahrzeug wenige Meter entfernt in einer Parklücke ein. Eine zwischenzeitlich verständigte Polizeistreife konnte die Eheleute an ihrer Wohnanschrift antreffen. Bei der Aufnahme des Sachverhalts konnte der 59-Jährige keinen gültigen Führerschein vorzeigen, zudem wurde bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über einem Promille, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Beide Eheleute sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen.

Tübingen (TÜ): Beleidigungen ausgesprochen und Glied entblößt

Wegen des Verdachts der Beleidigung und einer exhibitionistischen Handlung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 33-Jährigen. Dieser lief am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr die Hartmeyerstraße entlang und beleidigte einen Passanten mit obszönen Worten und unter Zeigen des Mittelfingers. Des Weiteren entblößte er gegenüber dem 38-Jährigen sein Geschlechtsteil, bevor er weiterlief. Der 33-Jährige konnte im Anschluss durch eine Streifenwagenbesatzung festgestellt werden. Er sieht nun einer entsprechenden Anzeige entgegen.

Kusterdingen (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

Erst am Freitagabend wurde bemerkt, dass ein Unbekannter bereits am Mittwoch, den 12.03.2025 in der Zeit zwischen 17 und 21 Uhr, in ein Wohnhaus in der Hohenstaufenstraße eingebrochen ist. Über eine Terrassentür hatte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und dieses nach möglichem Diebesgut durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren vor Ort.

Albstadt (ZAK): Rauch in Wohnhaus

Am Freitagnachmittag ist der Polizei eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Achalmstraße gemeldet worden. Eine Passantin bemerkte gegen 13 Uhr Rauch aus dem Gebäude und vermutete ein Feuer. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und konnte Entwarnung geben. Zu einem Brand kam es nicht. Ursache der Rauchentwicklung war ein Defekt an der Heizungsanalage. Zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung befanden sich keine Personen im Gebäude. Ein Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Balingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von circa 54.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 463 ereignet hatte. Ein 76-jähriger VW Tiguan-Fahrer befuhr gegen 16.05 Uhr die Landesstraße 365 vom Ortsteil Ostdorf kommend in Richtung der B 463. An der dortigen Einmündung wollte er nach links in Richtung Haigerloch abbiegen und übersah offensichtlich hierbei einen von links auf der B 463 kommenden 29-Jährigen mit dessen VW Golf, weshalb es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Durch den Unfall wurden die beiden beteiligten Fahrzeuglenker nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Beide wurden durch einen Rettungsdienst zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B 463 bis gegen 17.20 Uhr voll gesperrt werden.

