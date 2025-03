POL-AC: StädteRegion Aachen und Polizei Aachen vergeben Auszeichnung für Zivilcourage

Stolberg (ots) - In ein Wohnhaus in der Galmeistraße im Stadtteil Büsbach ist gestern Abend (20.03.2025) eingebrochen worden. Einer der beiden tatverdächtigen Einbrecher konnte mithilfe eines Diensthundes gefasst werden. Ein Anwohner hatte zwei Personen mit Taschenlampen in einem Wohnhaus gesehen und gegen 22:30 Uhr die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten ...

