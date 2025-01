POL-HA: 57-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Fassade der Fernuniversität

Hagen-Boele (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitagmittag (03.01.2024) und Montagmorgen (06.01.2024) in die Büroräume einer Kirchengemeinde in Boele ein. Eine Mitarbeiterin der Gemeinde in der Schwerter Straße wurde am Montag gegen 08.00 Uhr auf eine aufgebrochene Eingangstür und zwei durchwühlte Büros im Inneren des Gebäudes ...

