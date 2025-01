Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Hagen-Altenhagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Altenhagen wurde in der vergangenen Samstagnacht (05.01.25) eine Person leicht verletzt. Eine 38-Jährige Hagenerin befuhr gegen 04.10 Uhr mit ihrem weißen Nissan die Brinkstaße in Hagen. Während der Fahrt verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte daraufhin mit insgesamt vier geparkten Fahrzeugen. Im Anschluss an die Kollision touchierte sie einen Bordstein, woraufhin das Fahrzeug auf die linke Seite umkippte. Für die Polizeibeamten ergab sich an der Unfallstelle der Verdacht, dass die 38-Jährige vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in einem Hagener Krankenhaus behandelt. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. (han)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell