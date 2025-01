Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Räumlichkeiten einer Kirchengemeinde in Boele

Hagen-Boele (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitagmittag (03.01.2024) und Montagmorgen (06.01.2024) in die Büroräume einer Kirchengemeinde in Boele ein. Eine Mitarbeiterin der Gemeinde in der Schwerter Straße wurde am Montag gegen 08.00 Uhr auf eine aufgebrochene Eingangstür und zwei durchwühlte Büros im Inneren des Gebäudes aufmerksam. Sie alarmierte die Polizei und sagte den Beamten, dass die Räume zuletzt am Freitag gegen 12.00 Uhr durch Gemeindemitglieder genutzt wurden. Zur möglichen Beute liegen derzeit noch keine Hinweise vor. Die Kripo hat die Ermittlungen noch am Tatort übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell