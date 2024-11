Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Verursacher unbekannt: Niedliche Hingucker in Wildeshausen - Playmobil-Figuren erobern nun auch die Feuerwehr

Wildeshausen (ots)

Seit mehreren Wochen sind die Ampeln in Wildeshausen immer wieder kleine Überraschungen für Verkehrsteilnehmer: Playmobil-Figuren in verschiedenen Verkleidungen zieren die Fußgängerampeln der Stadt. Ein Rennfahrer, ein Taucher, ein Piratenschiff oder eine Prinzessin - die liebevoll arrangierten Figuren verbreiten gute Laune und bringen Passanten zum Schmunzeln. Auch wenn bisher niemand weiß, wer die Figuren dort angebracht hat, stoßen sie auf positive Resonanz.

Neue Figur erreicht die Feuerwehr Wildeshausen

Die jüngste Überraschung wartete jedoch an einem besonderen Ort: dem Parkplatz der Feuerwehr Wildeshausen. Eine Einsatzkraft bemerkte beim Befahren des Parkplatzes eine Playmobil-Figur, die ihn unter ihrem orangen Chemikalienschutzanzug freundlich anschaute. Die Figur ist mit einem Schutzanzug ausgerüstet, wie er für Gefahrguteinsätze verwendet wird und trägt einen Feuerlöscher in der Hand. Direkt an der Einfahrt positioniert, scheint sie symbolisch über die Einsatzkräfte zu wachen - ein humorvoller Glücksbringer für die Feuerwehrleute, die im Alarmfall auf genau diesem Weg zum Einsatz ausrücken.

Die Feuerwehr Wildeshausen begrüßt diese kreative und wertschätzende Geste und bedankt sich bei den unbekannten Verursachern. Wir hoffen, dass die Figur uns noch lange erhalten bleibt, denn für uns steht sie sinnbildlich als "Beschützer".

