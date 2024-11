Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Neue Führung der Feuerwehr Wildeshausen: Daniel Müller 1 und Lars Menke übernehmen die Leitung (Update: Datum)

Wildeshausen (ots)

Die Feuerwehr Wildeshausen steht unter neuer Führung: Ab dem 01. März 2025 übernehmen Daniel Müller 1 als Ortsbrandmeister und Lars Menke als stellvertretender Ortsbrandmeister die Verantwortung für die Feuerwehr Wildeshausen. Die Wahl fand am Freitagabend, dem 08. November 2024, ab 19 Uhr statt. Dazu waren alle Mitglieder der Feuerwehr Wildeshausen eingeladen, um ihre Stimme abzugeben. Nach einer kurzen Eröffnung und einer Ansprache an die Einsatzkräfte folgte die Erläuterung des Wahlverfahrens. Das Ergebnis stand nach der Auszählung der Stimmen fest: Daniel Müller 1 und Lars Menke wurden als neue Führungsspitze gewählt und treten die Nachfolge von Lutz Ertelt und Werner Schunk an, die sechs Jahre lang die Feuerwehr Wildeshausen gemeinsam geleitet haben.

Die Rolle des Ortsbrandmeisters umfasst ein breites Spektrum an Aufgaben: Von der organisatorischen und administrativen Leitung über die Unterstützung und Förderung der Kameradschaft bis hin zur Einsatzleitung und der Gesamtverantwortung im Ernstfall als Ehrenbeamte der Stadt Wildeshausen.

Bis zum Amtsantritt am 01. März 2025 werden Daniel und Lars intensiv eingearbeitet, um ihre künftigen Aufgaben optimal erfüllen zu können. Beide sind bereits Jahrzehnte in der Feuerwehr und haben langjährige Erfahrung. Die Feuerwehr Wildeshausen freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Team und gratuliert beiden herzlich zur Wahl. Ein neues Kapitel voller Herausforderungen und Möglichkeiten beginnt - und mit ihm die Chance, eigene Ideen und Impulse in die Feuerwehrarbeit einzubringen.

In genau 112 Tagen endet die Amtszeit von Lutz und Werner - passend zum Notruf der Feuerwehr, der ebenfalls die Nummer 112 trägt. Dieser symbolische Countdown markiert nicht nur das Ende einer Ära, sondern auch den Beginn eines neuen Kapitels für die Feuerwehr Wildeshausen.

Ein besonderer Dank gilt Lutz Ertelt und Werner Schunk, die in den vergangenen sechs Jahren mit großem Engagement und Einsatz die Feuerwehr Wildeshausen geleitet haben. Ihre Hingabe und Unterstützung für die Mannschaft haben die Feuerwehr nachhaltig geprägt und werden stets in Erinnerung bleiben.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell