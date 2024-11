Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Seminar Deichsicherheit & Hochwasserschutz im Landkreis Wesermarsch

Landkreis Oldenburg (ots)

Am Samstag, den 09. November 2024 veranstaltete die Kreisfeuerwehr Wesermarsch ein Seminar zum Thema "Deichsicherheit und Hochwasserschutz" für Führungskräfte der Kreisfeuerwehr Oldenburg. Die 20 Teilnehmer trafen sich hierzu am Veranstaltungsort auf dem Betriebshof des I. Oldenburgischer Deichband in Brake / Berne.

Im dortigen Schulungsraum ging es zunächst um die Entstehung von Sturmfluten und Hochwassersituationen sowie die Auswirkungen von Starkregenereignissen. Desweiteren wurden der allgemeinen Deichaufbau und der Einfluss von Tieren auf dessen Standsicherheit thematisiert.

Auf den Theorieteil folgten praktische Übungen in der Halle, wo es unter anderem um das Befüllen von Sandsäcken ging. Erklärt wurden die Unterschiede von improvisierten Methoden im Vergleich zum Einsatz einer Sandsackbefüllmaschine.

Auf dem Aussengelände gab es im Anschluss die Möglichkeit an einem Übungsdeich unterschiedliche Techniken der Deichsicherung zu üben. Es wurden u.a. eine Deichkappenerhöhung durchgeführt sowie ein Lecksiegel und eine Quellkade errichtet.

Teilnehmer Rainer Hesselmann zeigte sich begeistert von dem Tag: "Rückblickend auf das Weihnachtshochwasser 2023 wurde hier sehr gut erklärt, warum bestimmte Maßnahmen damals so durchgeführt wurden. Ein großes Dankeschön an die Ausbilder für dieses hoch interessante Seminar."

Text: Matthias Witthöft, Pressesprecher Gemeindefeuerwehr Großenkneten

