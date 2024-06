Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Motorrad prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Alt Zachun (ots)

Bei einem Motorradunfall auf der Landesstraße 092 zwischen Alt Zachun und Besendorf ist am Donnerstagmorgen ein 37-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Fahrer war gegen 07:15 Uhr ersten Erkenntnissen zufolge nach einem Überholvorgang von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mit dem Motorrad gegen einen Baum geprallt. Der schwer verletzte 37-Jährige ist anschließend mit einem Rettungshubschrauber in die Schweriner Klinik geflogen worden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen musste die Landesstraße an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden. Der am Motorrad entstandene Sachschaden soll sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell