Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Motorsägenausbildung in der Gemeindefeuerwehr Großenkneten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Großenkneten (ots)

Ein häufiges Szenario, zu dem die Feuerwehr alarmiert wird, ist die Beseitigung von umgestürzten Bäumen oder großen Ästen. Diese versperren oft nach einem Sturm Straßen und Wege oder sind auf ein Haus gefallen. In solchen Situationen ermöglicht die Motorsäge den Feuerwehrleuten, schnell und gezielt das Hindernis zu beseitigen und so den Weg wieder freizumachen.

Die Benutzung einer Motorsäge erfordert allerdings eine spezielle Ausbildung, den Motorsägenschein. Um über ausreichend geschultes Personal zu verfügen und weil der letzte von der Gemeindefeuerwehr durchgeführte Motorsägenlehrgang bereits etwa 10 Jahren zurückliegt, musste man hier wieder aktiv werden. So wurden diese Woche in einem ersten Durchgang zunächst 12 Gemeindefeuerwehrmitglieder ausgebildet. Ein weiterer Lehrgang ist für Ende des Monats geplant.

An zwei theoretischen Abenden machte man sich zunächst mit Aufbau, Technik und Wartung der Motorsägen vertraut. Die unterschiedlichen Schnitttechniken standen genauso auf dem Unterrichtsplan wie die umfangreichen Sicherheitsbestimmungen.

Danach folgten zwei volle Tage praktischer Ausbildung im Wald. Hier wurde auch mit einem sogenannten Spannungssimulator gearbeitet. In dem auf einem Anhänger montierten Gestell können Baumstämme geziehlt auf Spannung gesetzt werden. So ist es möglich an ihnen unter kontrollierten Bedingungen zu arbeiten und das sichere Sägen zu erlernen.

Durchgeführt wurde der Lehrgang von einem mehrköpfigen Ausbilderteam unter der Leitung der beiden Großenknetener Feuerwehrmänner Tizian Grotelüschen und Sebastian Wolf. Geschult wurde das sogenannte Modul A, welches zur Fällung von Schwachholz bis 20 cm Brusthöhendurchmesser befähigt.

Am Samstag Mittag konnte der Lehrgang erfolgreich beendet werden, nachdem alle Teilnehmer die Prüfung bestanden hatten.

"Mit den nun frisch geschulten sowie den bereits vorhandenen, ausgebildeten Feuerwehrleuten sehen wir uns als Gemeindefeuerwehr in dem Aufgabengebiet wieder stark aufgestellt.", so Pressesprecher Matthias Witthöft.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell