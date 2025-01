Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb nach Tat vorläufig festgenommen

Hagen-Boele (ots)

In einem Lebensmittelmarkt in der Freiligrathstraße beobachtete ein Ladendetektiv am Montag (06.01.) einen Mann in der Elektronikabteilung, der sich verdächtig verhielt. Der Mitarbeiter konnte sehen, wie der 51-Jährige gegen 13.10 Uhr zwei Scheinwerferlampen im Wert von rund 34 Euro aus dem Regal nahm und diese im weiteren Verlauf in seine Jackentasche packte. Anschließend verließ der Ladendieb den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Der Ladendetektiv zog die Polizei hinzu. Aufgrund bestehender Haftgründe nahm eine Streifenwagenbesatzung den 51-Jährigen vorläufig fest. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls gegen den Mann. (arn)

