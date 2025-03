Polizei Aachen

POL-AC: Nach Einbruchdiebstahl: Besitzer findet seine Angelruten im Internet

Stolberg (ots)

Erst wurde eingebrochen, dann gestohlen, schließlich online wiedergefunden: Kurze Zeit nach einem Einbruchdiebstahl ist der mutmaßliche Täter gefunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war am Sonntag (23.03.25) in einen Keller eines Hauses am Velauer Berg eingebrochen worden. Bei diesem Einbruch war unter anderem ein halbes Dutzend Angelruten mitsamt Zubehör gestohlen worden (Wert: ein niedriger vierstelliger Betrag). Der 30-jährige Besitzer erstattete Anzeige bei der Polizei, recherchierte aber gleichzeitig im Internet - und wurde tatsächlich in einem Online-Portal fündig. Das, was dort angeboten wurde, sah verdächtig nach seinen gerade gestohlenen Angelruten aus. Mit dem Verkäufer verabredete er sich kurzerhand zum Kauf und alarmierte die Polizei. Der Verkäufer (ein 43-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz) ist bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten und konnte lediglich unglaubwürdige Angaben machen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Hehlerei aufgenommen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell