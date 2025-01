Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger bereichern sich am Geld eines Rentners

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Mann aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg wurde zum Opfer von Betrügern. Über mehrere Monate hinweg gelang es den Tätern, von dem Mann einen sechsstelligen Betrag zu ergaunern.

Bereits im Oktober wurde der Senior von einem vermeintlichen Polizeibeamten aus Saarbrücken angerufen. Der Betrüger tischte dem 84-Jährigen die Lüge auf, dass eine ausländische Diebesbande hinter seinem Geld her wäre. Bankmitarbeiter würden laut Aussagen des falschen Polizisten ebenfalls mit den Ganoven unter einer Decke stecken. Der Mann schenkte dem Anrufer Glauben und händigte über mehrere Monate verteilt immer wieder größere Bargeldsummen an einen sogenannten "Geldabholer" aus. In dieser Zeit wurde der 84-Jährige mehrfach am Tag angerufen und von den Betrügern "bearbeitet". Letztendlich entstand dem Senior ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Der Mann bemerkte den Betrug und erstattete bei der "richtigen" Polizei Anzeige. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell