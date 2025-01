Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Langfinger öffnen Autos

Kaiserslautern (ots)

Aus der Forellenstraße meldete sich am Mittwoch ein Mann, weil in seinen Wagen eingebrochen wurde. Das Auto hatte er nach seinen Angaben zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 14:50 Uhr, auf einem Parkplatz verschlossen abgestellt. Als er am besagten Nachmittag zurückkam, war der Pkw unverschlossen und der Innenraum durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Ein Wagen in der Karl-Marx-Straße war in der Nacht zu Mittwoch das Ziel von Dieben. Hier stand das Auto zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, in einer Tiefgarage. Laut dem Besitzer haben die Täter seinen Geldbeutel aus dem Innenraum gestohlen. Nach Rücksprache mit seiner Hausbank teilte diese ihm mit, dass mehrmals versucht wurde, mit der Bankkarte des 61-Jährigen, an einem Geldautomaten Bargeld abzuheben, was aber misslang.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell