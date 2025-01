Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei gedenkt ermordeten Polizisten

Bild-Infos

Download

Westpfalz (ots)

Am 31. Januar jährt sich der tragische Tod von Yasmin B. und Alexander K. zum dritten Mal. Zum Andenken und als Zeichen der Wertschätzung wird Polizeipräsident Hans Kästner die letzten Ruhestätten der Polizisten besuchen und Blumengebinde ablegen.

"Es ist uns sehr wichtig, die Erinnerung an Yasmin und Alexander in Ehren zu halten. In diesen Momenten der Erinnerung fühlen wir uns ihnen und ihren Familien besonders nah. Der Schmerz des Verlustes verbindet uns, aber ebenso die Dankbarkeit für die Zeit, die wir mit Yasmin und Alexander verbringen durften.", so Kästner. Der Behördenleiter des Polizeipräsidiums Westpfalz richtet den Blick auch in die Zukunft: "Der Zusammenhalt und die Unterstützung innerhalb der Polizei und der Gesellschaft sind heute wichtiger denn je. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, dass die Werte, für die Yasmin und Alexander standen, fortbestehen, und dass wir durch unseren Einsatz dazu beitragen, eine sicherere und gerechtere Gesellschaft zu schaffen."

Der Polizeikommissar Alexander K. und die Polizeikommissaranwärterin Yasmin B. wurden am 31. Januar 2022 bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 bei Ulmet im Kreis Kusel von einem Wilderer ermordet. |erf

#ZWEIVONUNS

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell