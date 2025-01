Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Flucht von Ladendieb nur von kurzer Dauer

Kaiserslautern (ots)

Hoch her ging es am späten Dienstagnachmittag in der Fußgängerzone in der Innenstadt. Ein Mitarbeiter eines Supermarkts in der Fackelstraße beobachtete einen Mann, wie dieser mit zwei Getränkedosen den Kassenbereich passierte, ohne für die Ware zu zahlen. Als der Angestellte den Dieb ansprach, warf dieser eine der Dosen weg und ergriff die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung erkannte der Bedienstete eine Polizeistreife und sprach diese an. Mit Blaulicht fuhren die Beamten durch die Fußgängerzone, dem Langfinger hinterher. Es gelang ihnen, den Mann einzuholen und zu kontrollieren. In der Jackentasche des 25-Jährigen konnten die Ordnungshüter die zweite Dose finden. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls aufgenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell