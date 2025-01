Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots)

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Dienstagabend einen Transporter, der in Schlangenlinien vom Gersweilerhof in Richtung Kaiserslautern fuhr. Die Beamten stellten den beschriebenen Wagen im Gersweilerweg fest und kontrollierten ihn. Hierbei fiel auf, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem 49-Jährigen einen Pegel von satten 2,29 Promille. Als dem Fahrzeugführer mitgeteilt wurde, dass er wegen einer Blutprobe mit zur Dienststelle muss, griff er die eingesetzten Beamten an und versuchte zu fliehen. Schließlich gelang es den Polizisten, den Mann zu fesseln und mitzunehmen. Auf dem Weg zum Streifenwagen trat er einem Polizeibeamten gegen den Oberschenkel. Nach der Blutentnahme durfte der 49-Jährige das "Altstadtrevier" wieder verlassen. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Insgesamt wurden zwei Ordnungshüter verletzt. Beide konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Auf den Fahrer kommen nun Strafanzeigen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des Widerstands zu. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell