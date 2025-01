Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickbetrug: Vorsicht beim Wechsel von Bargeld

Kaiserslautern (ots)

Ein Jugendlicher jubelte am Mittwochnachmittag einer Frau in der Humboldtstraße sogenanntes "Movie-Money" unter. Der junge Mann sprach die 63-Jährige an und bat darum, seine zwei zehn Euro Scheine in einen Zwanziger umzutauschen. Die Frau nahm die Geldscheine an, ohne diese noch einmal zu überprüfen, und gab ihren Zwanzigeuroschein heraus. Nachdem der Junge weg war, bemerkte sie, dass auf den "Blüten" die Worte "Prop Copy" abgedruckt waren. Somit handelte es sich um täuschend echt aussehendes "Falschgeld", welches zum Beispiel bei Theater- oder Filmproduktionen eingesetzt wird. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt den Täter. Wem ist etwas Ähnliches passiert oder hat entsprechende Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell