POL-PPWP: Diebe brechen in Baumarkt ein

Kaiserslautern (ots) - Aus der Forellenstraße meldete sich am Mittwoch ein Mann, weil in seinen Wagen eingebrochen wurde. Das Auto hatte er nach seinen Angaben zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 14:50 Uhr, auf einem Parkplatz verschlossen abgestellt. Als er am besagten Nachmittag zurückkam, war der Pkw unverschlossen und der Innenraum durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Ein Wagen in der Karl-Marx-Straße war in der Nacht zu Mittwoch das ...

