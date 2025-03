Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen gesucht: Handfeste Auseinandersetzung auf Discounter-Parkplatz

Freigericht (ots)

(lei) Eine handfeste Auseinandersetzung vor einem Lebensmittel-Discounter in der Gondsrother Straße ist nun ein Fall für die Polizei in Gelnhausen geworden, die nun Zeugen des Geschehens sucht. Zwei Männer im Alter von 19 und 52 Jahren waren bereits am frühen Samstagabend (22. März), gegen 18.35 Uhr, auf dem Parkplatz vor dem Geschäft in Streit geraten. Kurz darauf sollen sich beide körperlich angegangen haben, sodass beide Blessuren davontrugen. Wer die Szenerie beobachtet hat, wird gebeten, sich bei den Beamten für eine Aussage zu melden (06051 827-0).

Offenbach, 27.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

