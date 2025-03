Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Stunden im Zeichen der Prävention; Unfall auf der Autobahn: Drei beteiligte Fahrzeuge und eine Leichtverletzte; Exhibitionistische Handlungen: Polizei sucht Zeugen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Fahrräder aus Kellern gestohlen - Hanau

(cb) Aus den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Francoisallee (10er-Hausnummern) klauten bislang Unbekannte zwischen Montag, 9 Uhr und Mittwoch, 10 Uhr, mehrere Zweiräder im Wert von mehreren tausend Euro. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die Einbrecher Zugang zu den Kellerräumlichkeiten, brachen dort dann insgesamt vier Kellerabteile auf und nahmen aus diesen ein Rennrad, ein E-Bike, ein Fahrrad sowie Ladekabel für E-Bikes mit. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 50 Euro. Die Polizei in Hanau bittet unter der Telefonnummer 06181 100-120 um Zeugenhinweise.

2. Zwei Stunden im Zeichen der Prävention - Maintal / Dörnigheim

(cb) Etwa zwei Stunden lang dauerte eine informative und kostenfreie Präventionsveranstaltung zum Thema "Gängige Betrugsmaschen", welche am Mittwochnachmittag in den Räumlichkeiten der Turngemeinde Dörnigheim in der Bahnhofstraße stattfand. Hier referierte die Schutzfrau vor Ort, Heike Lachmann, gemeinsam mit Herrn Birkenstock von der Seniorensicherheitsberatung der Stadt Maintal zu den Themen "Anruf durch falsche Polizeibeamte", "Schockanruf", "Enkeltrick" sowie Betrug über den Messangerdienste. Während der Veranstaltung wurden durch die Vortragenden die Deliktsabläufe erklärt und es wurden Handlungsanleitungen zur Vermeidung der Opferwerdung dargelegt. Ziel war es, dass die Senioren handlungssicherer werden, ein "gesundes" Misstrauen gegenüber den geschilderten Kontaktversuchen entwickeln sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der Einladung waren viele Interessierte gefolgt. Ihnen wurden im Anschluss Flyer und Infobroschüren an die Hand gegeben.

Auch in Zukunft werden durch das Polizeipräsidium Südosthessen ähnliche Veranstaltungen angeboten werden. Die Termine hierfür werden rechtzeitig bekannt gegeben.

3. Vermisste tot aufgefunden - Großkrotzenburg

(cb) Die vermisste 88 Jahre alte Frau, die seit Montag vermisst war (wir berichteten), wurde trotz intensiver Suchmaßnahmen, unter anderem dem Einsatz von Hubschraubern oder Man-Trailer-Hunden, am Mittwochnachmittag tot in der Nähe des Kraftwerks aufgefunden. Es liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Die Fahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

4. Exhibitionistische Handlungen: Polizei sucht Zeugen - Linsengericht / Altenhaßlau

(cb) In der Heinrich-Kreß-Straße im Bereich der 20er-Hausnummern soll sich ein etwa 20-Jähriger am Mittwochnachmittag, gegen 16.10 Uhr, vor zwei Mädchen im Alter von 11 und 12 und Jahren entblößt haben, weshalb die Polizei nun ermittelt und Zeugen sucht. Der Unbekannte, der etwa 1,80 Meter groß war, kurze, gegelte Haare hatte und eine schwarze Brille aufhatte, soll sein Glied herausgeholt und an diesem manipuliert haben. Der Gesuchte trug eine graue Jogginghose sowie ein schwarzes Shirt mit weißem Logo. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

5. Unfall auf der Autobahn: Drei beteiligte Fahrzeuge und eine Leichtverletzte - Autobahn 66 / Langenselbold

(fg) Am Mittwochvormittag ereignete sich auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda im Bereich der Anschlussstelle Langenselbold ein Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro entstand. Die Lenkerin eines Ford Fusion kam aufgrund eines Schocks zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 60 Jahre alter Lastkraftwagen-Lenker gegen 10.35 Uhr auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda auf dem rechten von zwei Fahrstreifen unterwegs. Eine 64-Jährige befuhr zur selben Zeit in ihrem Ford den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Langenselbold und beabsichtigte auf den rechten Streifen der Hauptfahrbahn zu wechseln. Hierbei übersah sie offenbar den dort fahrenden Lastkraftwagen. Der Lenker der Sattelzugmaschine konnte ein Zusammenstoß nach eigenen Angaben nicht mehr verhindern. Aufgrund der Kollision drehte sich der Ford und rutschte in Richtung der Mittelschutzplanke. Letztlich prallte der Ford gegen einen VW Transporter, der sich auf dem linken Fahrstreifen befand und an dessen Steuer ein 28-jähriger Mann saß. An den drei beteiligten Fahrzeugen und der Mittelschutzplanke entstand Sachschaden. Die Fahrbahn war für knapp 20 Minuten voll gesperrt, ehe der Verkehr über den Beschleunigungsstreifen/ Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbach, 27.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

